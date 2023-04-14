В Турции молния пробила стену жилого дома

Молния пробила стену жилого дома в турецкой деревне Дагдиби. Никто не пострадал, но в доме сгорели все электроприборы и лопнули лампочки, передает портал TRT-HABER.

Инцидент случился в ночь на 13 апреля на юго-востоке Турции. В результате удара молнии в стене образовалась сквозная дыра. Дом принадлежит семье с двумя детьми, все они находились в другой комнате. Никто не пострадал.

Глава семейства рассказал, что проснулся от резкого звука, а потом с хлопком взорвались лампочки. Оказалось, что вся бытовая техника сгорела, а вещи в поврежденной комнате разбросаны.

На Филиппинах молния ударила в дом во время ужина, когда за столом собралось все семейство. Четыре человека потеряли сознание, всех отвезли в больницу.

Анкара, Наталья Рязанова

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