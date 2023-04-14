Суд отправил хабаровчанку в колонию за истязание двух маленьких детей

Суд в Хабаровске приговорил местную жительницу к сроку в колонии за истязание маленьких детей. Она морила их голодом, а трехмесячную дочь избивала, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Обвинение доказало, что 27-летняя женщина нарушала режим питания трехмесячной дочери и двухлетнего сына. Мальчику давала продукты, не предназначенные для его возраста, и на фоне недоедания у ребенка развилась белково-энергетическая недостаточность.

С февраля по апрель 2021 года женщина как минимум дважды била маленькую дочь кулаком в лицо и душила подушкой. Малышка периодически оставалась дома одна, без воды и питания, без ухода.

Присяжные признали хабаровчанку виновной в ненадлежащем воспитании, соединённом с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ), истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

«Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 80 тыс. рублей», – добавили в прокуратуре.

В Свердловской области суд признал 36-летнюю женщину виновной в истязании собственной дочери-подростка и пасынка. Женщина била детей веником и поленом, выставляла в легкой одежде на мороз. Ей назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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