Житель Рязанской области хранил дома целый арсенал оружия

У жителя Рязанской области изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили, что житель Клепиковского района хранит дома огнестрельное оружие различного калибра. Мужчину задержали на въезде в город Рязань. При этом операция по задержанию проводилась при силовой поддержке Росгвардии.

«В подвале дома злоумышленника обнаружено свыше полутора тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. Это автомат Калашникова, карабин, два обреза винтовок Мосина, обрез мелкокалиберной винтовки, две мелкокалиберные винтовки, ружье, семь пистолетов, в том числе антикварные образцы», – уточнила Волк.

Согласно результатам экспертизы, все изъятое оружие пригодно для применения. Уголовное дело было возбуждено по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».

«В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – добавили в полиции.

Рязань, Зоя Осколкова

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