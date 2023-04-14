В Тунисе затонула лодка с мигрантами

По меньшей мере 25 человек погибли, когда лодка с мигрантами затонула у берегов Туниса. Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести, передает AP.

Береговая охрана 13 апреля нашла тела 15 погибших выходцев из стран Африки недалеко от порта в восточно-центральной части Туниса. Там же были обломки лодки, на которой мигранты пытались добраться в Европу. Позже стало известно о еще 10 погибших.

Еще 72 человек удалось достать из воды живыми. Судя по их рассказам, около 15-20 человек все еще не найдены. Они числятся пропавшими без вести.

Все больше жителей бедных стран пытаются попасть в Европу и найти там убежище. Но ненадежные суда приводят к гибели десятков человек. Так, лодка с 200 нелегальными мигрантами разбилась и затонула у берегов Италии. 60 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести.

Москва, Наталья Рязанова

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