В Омске блогерша напала на медсестру

Жительница Омска набросилась с кулаками на медсестру токсикологического отделения городской больницы, куда девушку привезли в наркотическом опьянении.

Инцидент случился днем 12 апреля: 26-летняя девушка внезапно напала на 47-летнюю медсестру. Следственный комитет проводит проверку по факту нанесения побоев, сообщили в управлении СКР по Омской области.

Следователи также проверят условия жизни подозреваемой и ее пятимесячной дочери. В СКР поступила информация, что девушка бьет своего ребенка.

По данным «Вести.ру», омичка ведет блог и довольна известна. Она участвовала в популярном телепроекте одного из федеральных каналов.

В Красноярске задержана местная жительница, которая устраивала стримы и в это время издевалась над двухлетним сыном. У женщины забрали двух детей, решается вопрос о лишении родительских прав, а следователи возбудили уголовное дело.

Омск, Наталья Рязанова

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