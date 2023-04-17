В Магадане автоледи устроила массовое ДТП с автобусом

ДТП с участием пассажирского автобуса и двух иномарок произошло на трассе «Колыма» в Магаданской области. Три человека пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария случилась утром на 1995-м км федеральной трассы. 25-летняя женщина за рулем Honda CR-V пошла на обгон автобуса MAN, но на встречной полосе врезалась в Toyota Ipsum. Ударом вторую машину отбросило на автобус, перевозивший пассажиров из аэропорта в Магадан.

«Водитель автомобиля Honda CR-V, а также два пассажира автомашины Toyota Ipsum получили телесные повреждения. Пассажиры рейсового автобуса за медицинской помощью не обращались», – рассказали в ведомстве.

Бригадой скорой медицинской помощи отвезла пострадавших в больницу. Сотрудники ГИБДД на месте устанавливают причины ДТП.

В Севастополе случилось ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковыми автомобилями. Пострадавших нет.

Магадан, Наталья Рязанова

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