В Магадане автоледи устроила массовое ДТП с автобусом

ДТП с участием пассажирского автобуса и двух иномарок произошло на трассе «Колыма» в Магаданской области. Три человека пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Авария случилась утром на 1995-м км федеральной трассы. 25-летняя женщина за рулем Honda CR-V пошла на обгон автобуса MAN, но на встречной полосе врезалась в Toyota Ipsum. Ударом вторую машину отбросило на автобус, перевозивший пассажиров из аэропорта в Магадан.
«Водитель автомобиля Honda CR-V, а также два пассажира автомашины Toyota Ipsum получили телесные повреждения. Пассажиры рейсового автобуса за медицинской помощью не обращались», – рассказали в ведомстве.
Бригадой скорой медицинской помощи отвезла пострадавших в больницу. Сотрудники ГИБДД на месте устанавливают причины ДТП.
В Севастополе случилось ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковыми автомобилями. Пострадавших нет.
Магадан, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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