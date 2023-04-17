В Бангладеш 30 человек пострадали при столкновении поездов

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Бангладеш. Семь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов, пишет The Daily Star.

Авария случилась вечером 16 апреля на железнодорожной станции Хасанпур в 96 км к востоку от столицы страны Дакки. Идущий в столицу пассажирский экспресс на скорости 70 км/ч врезался в товарный поезд, стоявший на станции. Локомотив и семь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов.

Пять человек в тяжелом состоянии отвезли с места аварии в больницу. Всего пострадали около 30 пассажиров, всем оказывают помощь.

Предварительно, причиной аварии стала неисправная система сигнализации. Полиция также допросит машиниста, который должен был остановить поезд, когда не получил сигнал от системы на станции.

В Греции поезд с 350 пассажирами и грузовой состав столкнулись около станции, потому что двигались по одному пути. Десятки человек погибли, многие пострадали. Сотни людей устроили акции протеста после аварии, требуя улучшения безопасности.

Дакка, Наталья Рязанова

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