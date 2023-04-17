Ночные пожары в Белгородской области произошли из-за действий ВСУ – губернатор

Два ночных пожара на гражданских объектах в Белгородской области произошли из-за действий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отказался сообщить подробности в прямом эфире, поскольку опасается, что информация попадет к противнику. «Главное, что никто не пострадал. Начинаем разбираться в причинах произошедшего и максимально быстро постараемся устранить все технические последствия», – добавил Гладков.

В ночь на понедельник, 17 апреля, глава области сообщил о возгораниях на территории гражданских объектов в Белгороде и Белгородском районе. Чуть позже Гладков уточнил, что оба пожара потушены.

По данным местных СМИ и телеграм-каналов, в результате атаки украинских беспилотников произошли пожары на двух электроподстанциях. Жители Белгорода сообщали в соцсетях, что возгоранию на объекте в городе предшествовали звуки взрыва. Власти региона информацию об атаке БПЛА не подтверждали.

Белгород, Наталья Петрова

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