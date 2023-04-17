Ферма в Белгородской области попала под обстрел ВСУ, горит сенохранилище

Украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела», – написал глава области в своем телеграмм-канале.

Ранее Гладков сообщил о двух ночных пожарах на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском объеме. Огонь вспыхнул из-за действий ВСУ, уточнил он. Гладков отказался дать подробную информацию. По данным местных СМИ и телеграм-каналов, пожар, предположительно, на подстанциях начался в результате атаки украинских беспилотников.

Позже Следственный комитет России подтвердил, что причиной пожаров на объектах в Белгородской области стала атака украинских дронов.

«По информации местных органов власти, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области, в результате чего произошли два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Белгород, Наталья Петрова

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