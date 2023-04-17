УАЗ с водителем провалился под лед под Иркутском

УАЗ «Патриот» провалился под лед на Илимском водохранилище в Иркутской области. Водитель погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Днем 16 апреля 46-летний мужчина решил срезать путь и пересечь водоем по льду. Пассажир отказался от рискованной поездки и остался на берегу. Водителя же не смутили запрещающие знаки, и он выехал на лед.

Машина провалилась в 500 м от берега и затонула. Мужчина не успел выбраться из ледяной воды, его считают погибшим. Вызванные на место происшествия специалисты определили глубину водохранилища в месте, где провалилась машина, – 40 метров.

«Толщина льда в месте происшествия – около 30 см, состав его неоднороден, происходит активное разрушение под воздействием высоких дневных температур. К поискам на большой глубине планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России», – рассказали в ведомстве.

В Татарстане несколько человек провалились под лед вместе со снегоходом. Когда лед треснул, часть пассажиров успела спрыгнуть и вытащить остальных.

Иркутск, Наталья Рязанова

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