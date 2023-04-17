Хабаровчанки наняли киллера из-за земельного спора

Жительница Хабаровского края решила закончить спор о земельном участке со смертью оппонента. Она заплатила за убийство владельца соседнего земельного участка, но сотрудники ФСБ сломали ее планы.

По версии следствия, 44-летняя владелица фермерского хозяйства в районе имени Лазо и ее 21-летняя дочь судились с владельцем соседнего поля за земельный участок. Чтобы точно не проиграть, женщины решили нанять убийцу, но сотрудники ФСБ задержали обеих.

«Возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму, пособничеству в приготовлении к убийству по найму. В отношении женщин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Два жителя Славянска-на-Кубани поспорили из-за межевания земли, даже обратились с этим вопросом в суд. Но очередная ссора переросла в драку со стрельбой, и оба участника погибли.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»