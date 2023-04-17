Житель Орловской области облил бензином и поджег родного сына

В Орловской области 62-летний мужчина пытался убить собственного сына. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Ливнах. Пенсионер поссорился со своим 39-летним сыном, облил его бензином и поджег. Пропитанная топливом одежда быстро вспыхнула.

В результате пострадавшего госпитализировали с обширными ожогами, за его жизнь борются врачи. По предварительным данным, мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Расследование продолжается.

Орел, Зоя Осколкова

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