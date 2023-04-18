На Камчатке произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского. Жители камчатской столицы ощутили толчки около 4 баллов.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение магнитуда 6,0 произошло днем 18 апреля у восточного побережья Камчатки. Эпицентр располагался на глубине 123 км в 135 км от села Мильково и в 144 км от Петропавловска-Камчатского. Позже специалисты уточнили, что магнитуда события составила 6,3.

«На территории Петропавловск-Камчатского городского округа ощущались подземные толчки силой до 3-4 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», – уточнили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Жители городского округа в анкетах для Камчатского филиала геофизической службы РАН указали, что толчки были очень сильными, не менее 4 баллов. Некоторые граждане пожаловались на легкое головокружение после сейсмособытия.

11 апреля у берегов Камчатки произошло землетрясение с магнитудой в 5,8. Очаг подземных толчков залегал всего в 51 км от Петропавловска-Камчатского.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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