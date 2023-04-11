Около Петропавловска-Камчатского произошло сильное землетрясение

Землетрясение с магнитудой в 5,8 произошло у берегов Камчатки. Очаг подземных толчков залегал всего в 51 км от Петропавловска-Камчатского, сообщил региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Специалисты зафиксировали толчки в 23:39 часов по местному времени. Очаг располагался на глубине 89 км в 51 км от камчатской столицы. Сейсмологи отметили, что это был очередной афтершок после мощного землетрясения 3 апреля.

«Повода для беспокойства нет, это закономерное развитие очагового процесса. Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить ещё в течение двух-трех недель», – пояснили ученые.

Жители Петропавловска-Камчатского рассказали о двух толчках, из которых второй был сильнее. Землетрясение заметили во всех районах города, оно ощущалось на 2-4 балла в зависимости от местности. Некоторых горожан подземные толчки разбудили, рассказали очевидцы в телеграм-канале организации.

По данным МЧС, подземные толчки ощущались силой до 5 баллов. В результате никто не пострадал, разрушений в городе нет. Угроза цунами не объявлялась.

В результате землетрясения около камчатской столицы 3 апреля никто не пострадал, но многие строения получили различные повреждения: от трещин и посыпавшейся штукатурки до обвалившихся со стен плит.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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