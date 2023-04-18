Житель Назрани устроил стрельбу по прохожим и попал в детей

Житель Назрани устроил стрельбу из пневматического пистолета по прохожим из окна квартиры. Он попал в двух детей и женщину, рассказали в управлении Следственного комитета по Республике Ингушетия.

По версии следствия, днем 15 апреля 28-летний мужчина из хулиганских побуждений принялся стрелять по прохожим. В итоге пострадали дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина. Прибывшие на вызов правоохранители задержали стрелявшего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Прокуратура взяла ход расследования на контроль, а также планирует дать оценку работе органов системы профилактики.

В Грузии мужчина открыл огонь с балкона квартиры по прохожим и полиции. Пять человек погибли, пятеро были ранены.

Назрань, Наталья Рязанова

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