В Грузии мужчина расстрелял прохожих во дворе

Пять человек погибли, пятеро были ранены в результате стрельбы во дворе одной из многоэтажек в грузинском городе Сагареджо. Мужчина открыл огонь с балкона квартиры по прохожим и полиции, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Мужчина стрелял по людям во дворе по неизвестным пока причинам. Четыре человека умерли на месте, еще пятеро получили ранения. Когда прибыла полиция, стрелок продолжил палить уже по ним. В результате один сотрудник был убит.

«По версии следствия, Н.А., 1974 года рождения, произвел несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома. На место происшествия были мобилизованы дополнительные наряды полиции, спецподразделение МВД, по прибытии которого обвиняемый, видимо, покончил с жизнью», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В российском городе Крымск местный житель застрелил двух работников медцентра, затем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. В результате четыре человека погибли, один был ранен.

Сагареджо, Наталья Рязанова

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