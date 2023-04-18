В Приморье подростки напали на женщину

Полиция в Приморье проверяет сообщения о нападении группы подростков на женщину. Видеозапись инцидента разошлась по соцсетям и вызвала бурю возмущения у пользователей.

В соцсети быстро распространился ролик, в котором группа подростков подстерегает женщину у подъезда и атакует. Один из них ударил женщину ногой в спину. Видео смонтировано под популярную музыку. Сама сцена и способ ее подачи возмутили пользователей соцсети, они потребовали правоохранительные органы вмешаться.

Полиция установила, что инцидент случился в приморском городе Большой Камень.

«Проводится проверка по факту видеозаписи, опубликованной в социальных сетях и СМИ, с участием несовершеннолетних. В настоящее время инспекторы ПДН устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщили в УМВД по Приморскому краю.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

В одной из школ Севастополя учитель вмешался в драку учеников. Зачинщик драки сопротивлялся педагогу, а школьники вокруг под смешки снимали происходящее на видео.

Большой Камень, Наталья Рязанова

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