Во Владивостоке три человека пострадали в массовой аварии

Три человека пострадали в массовой аварии с шестью автомобилями во Владивостоке. Виновником стал 19-летний местный житель, сообщила пресс-служба городского ОГИБДД УМВД.

Днем 18 апреля молодой водитель на Toyota Prius ZVW 30 при выезде с прилегающей территории врезался в проезжающую мимо Toyota Crown, а потом еще в две припаркованные иномарки. Ударом Toyota Crown отбросило на встречную полосу, где он влетел в Honda Vezel, а тот ударился о Honda Fit.

В итоге пострадал 19-летний виновник аварии и водители Toyota Crown и Honda Vezel. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Специалисты ОГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Пострадали восемь человек.

Владивосток, Наталья Рязанова

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