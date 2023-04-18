ВСУ пытались ударить по Белгородской области американским дроном-камикадзе

Украинские военные впервые пытались атаковать Белгородскую область американским дроном-камикадзе Switchblade. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, дрон пересек российско-украинскую границу, но «через 500 метров упал и взорвался». Отмечается, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Телеграм-канал Shot уточняет, что Switchblade заметили накануне около 19:00 в Грайворонском городском округе.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Дрон-камикадзе Switchblade – тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment. Он предназначен, в зависимости от модификации, для атаки живой силы, незащищенной техники и бронированных целей. Существует в двух моделях: Switchblade 300 и Switchblade 600. Стоимость таких дронов начинается от $6 тыс.

Белгород, Наталья Петрова

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