В США рухнуло четырёхэтажное здание парковки

Один человек погиб, пять пострадали в результате обрушения здания многоуровневой парковки в Нью-Йорке. Четырехэтажное здание развалилось целиком, вплоть до подвального этажа, передает CNN.

Днем 18 апреля здание в нижнем Манхэттене внезапно рухнуло буквально за несколько секунд. Парковка была действующей, на ней находились сотни автомобилей. Полиция и пожарные проверяют место происшествия, чтобы убедиться, что в поврежденных машинах не было людей.

Подтверждена смерть одного человека. Еще четырех отвезли в больницу, один пострадавший после осмотра медиков отказался от госпитализации.

По данным департамента строительства Нью-Йорка, жалоб на состояние здания не поступало. Выясняются причины обрушения.

Во французском Марселе одно здание полностью рухнуло, два соседних обрушились частично в результате взрыва газа. Шесть человек пострадали, около 200 эвакуированы. Несколько человек погибли.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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