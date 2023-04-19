Оренбурженка выбросила новорожденного ребенка в мусорку и сбежала из города

Работник коммунальной службы нашёл тело четырехмесячного ребенка в мусорном контейнере в городе Бузулук Оренбургской области. Следователи возбудили уголовное дело и ищут сбежавшую из города мать младенца.

Тело ребенка нашли утром 19 апреля во время выгрузки содержимого мусорного контейнера. По данным Следственного комитета, малыш болел пневмонией и умер дома без лечения. 15 апреля его 22-летняя мать решила скрыть смерть младенца и выбросила его тело в мусорный контейнер. После чего уехала из города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи назначили экспертизы, допрашивают свидетелей, а также ищут сбежавшую подозреваемую, сообщили в управлении СКР по региону.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль и организовала проверку для оценки условий проживания и воспитания ребенка, деятельности органов системы профилактики.

В Новокузнецке прохожий нашел тело младенца в мусорном контейнере. 34-летняя мать погибшего ребенка призналась, что два месяца держала его тело в холодильнике, прежде чем выбросить в мусор.

Бузулук, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»