В российской клубнике обнаружили 20-кратное превышение содержания антибиотиков

Россельхознадзор выявил многократное превышение содержания антибиотиков в выращиваемой в России клубнике. Об этом сообщил замглавы ведомства Антон Кармазин на профильном совещании в Госдуме.

«В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства», – приводит слова чиновника газета «Известия».

Как отметил представитель Россельхознадзора, всего с начала года было зафиксировано 1,7 тыс. случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ, в том числе в продукции импортного производства.

В ведомстве пояснили, что скоропортящаяся продукция, в первую очередь ягоды, помимо пестицидов могут обрабатывать антибиотиками для лучшей сохранности во время транспортировки. На сегодня максимально допустимые уровни остаточного содержания антибиотиков в продукции растениеводства не установлены, поэтому принято решение провести мониторинг такой продукции, как российской, так и импортной, на содержание препаратов, отметили в Россельхознадзоре. Проверять будут ягоды, фрукты и грибы.

Москва, Наталья Петрова

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