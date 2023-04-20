В Китае мужчина с ножом ранил семь человек

Мужчина с ножом напал на людей на территории университета в китайском Циндао. Он ранил семерых, один пострадавший умер.

Инцидент случился утром 19 апреля в восточной провинции Шаньдун. Мужчина внезапно начал нападать на проходивших мимо людей около здания научно-технического университета. Очевидцы вызвали полицию и скорую.

Медики отвезли шестерых раненых в больницу. Раны одного человека были слишком серьезными, он умер на месте.

Полиция задержала нападавшего. Его личность и мотивы преступления выясняются, пишет Global Times.

Неизвестный бросился с ножом на людей в центре мусульман-исмаилитов в Лиссабоне. Два человека погибли, несколько пострадали.

Пекин, Наталья Рязанова

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