В Йемене около 80 человек погибли в давке при раздаче помощи

По меньшей мере 78 человек погибли в результате давки при раздаче финансовой помощи в столице Йемена. По разным данным, от 73 до 300 человек получили травмы различной тяжести, передает Reuters.

Мероприятие проводилось в Старом городе в центре Саны во время священного для мусульман месяца Рамадан. Сотни людей собрались, чтобы получить сумму около 10 долларов от благотворительной организации.

Вооруженные охранники начали стрелять в воздух и, предположительно, задели электрический провод, который начал сыпать искрами. Люди испугались и побежали, началась давка.

Порядка 78 человек погибли на месте. Еще 73 человека были доставлены в больницу, 13 находятся в критическом состоянии. По некоторым данным, общее число пострадавших достигает 300 человек.

В Ираке произошла давка перед футбольным матчем. Два человека погибли, еще 80 пострадали.

Сана, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»