ВСУ нанесли 12 ударов по деревне в Брянской области, есть раненые

Украинские войска нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. По предварительным данным, есть пострадавшие. «Снаряды попали по домам и подстанциям», – говорится в сообщении.

Следователи СКР расследуют очередной факт обстрела ВСУ территории Брянской области. «Следственный комитет даст правовую оценку указанному факту и установит круг лиц, причастных к совершению преступления», – отметили в ведомстве.

По информации телеграм-канала Mash, пострадавшая от обстрела деревня осталась без электроснабжения. «Жители сидят в подвалах», – говорится в публикации.

Брянск, Наталья Петрова

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