В аэропорту Пскова нашли беспилотник

Квадрокоптер упал в аэропорту Пскова. Специалисты не нашли на нем прикрепленной бомбы или следов взрывчатки, сообщили в главке Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Беспилотник нашли около 10:00 часов 19 апреля в районе стоянки для самолетов. К месту находки вызвали сотрудников Росгвардии.

«На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром» для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено», – цитирует сотрудника ведомства РИА Новости.

Беспилотник передали силовикам.

Накануне в Тульской области нашли беспилотник без опознавательных знаков.

Псков, Наталья Рязанова

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