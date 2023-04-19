Неизвестный беспилотник упал в Тульской области

Беспилотник без опознавательных знаков обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Об этом сообщил комитет по региональной безопасности.

«19 апреля в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», – говорится в сообщении.

Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, отметили в ведомстве. На месте работают оперативные службы.

Напомним, 26 марта в Тульской области при помощи комплекса РЭБ был сбит украинский беспилотник «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. Аппарат упал в городе Киреевске. В результате ЧП пострадали 10 частных домов, в подъездах шести многоквартирных домов выбиты стекла. По данным областного правительства, три человека получили легкие ранения.

Тула, Наталья Петрова

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