В Запорожской области нашли более 35 кг взрывчатки в тайнике

В Запорожской области бойцы Росгвардии обнаружили более 35 кг взрывчатки в замаскированном схроне. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. Проводится проверка.

«35 килограммов взрывчатки, по предварительным данным, польского и американского производства, были найдены спецназовцами в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи одного из населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях силовики нашли мины, снаряды, охотничьи ружья и патроны различного калибра.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Тайник был организован в километре от поселка Чаплинки. Предположительно, боеприпасы оставили солдаты ВСУ при отступлении

Москва, Наталья Петрова

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