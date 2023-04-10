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Понедельник, 10 апреля 2023, 12:50 мск

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В Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами

В Херсонской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщает региональный главк МВД в своем телеграм-канале.

По данным полиции, тайник был организован в километре от поселка Чаплинки. Предположительно, боеприпасы оставили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении.

«Там были обнаружены 146 головных контактных взрывателя, 44 бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм, два танковых дымовых заряда, 10 выстрелов, семь пороховых зарядов для РПГ и противопехотная мина», – рассказали в полиции.

Все боеприпасы были уничтожены подрывом заряда тротила. Силовики продолжают работу по обнаружению и ликвидации схронов с оружием.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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