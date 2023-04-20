Петербуржец устроил в самолете дебош со стриптизом

Пассажир самолета, летевшего из Пхукета в Красноярск, устроил на борту пьяный дебош. Он грубил окружающим, требовал фруктов, и все это – полуголым, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД СФО.

Мужчина ходил по салону и докучал пассажирам, нецензурно выражаясь. На попытки его успокоить со стороны экипажа он отвечал грубостью, требовал фруктов. Позже снял футболку под предлогом, что ему жарко. Командир вызвал к самолету полицию, и в аэропорту дебошира сняли с самолета.

Дебошир оказался 43-летним петербуржцем. Тест на алкоголь показал, что мужчина находится в легком опьянении. Полицейские составили в отношении него два административных протокола: за появление нетрезвым в общественном месте и невыполнение требований командира воздушного судна.

Экипажу рейса Москва-Магадан пришлось столкнуться с агрессивным пассажиром, пытавшимся выйти из самолета посреди полета. Мужчину удалось скрутить и передать полиции в аэропорту Магадана.

Красноярск, Наталья Рязанова

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