У Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса: пострадали два человека

В Белгороде произошел взрыв из-за нештатного схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 ВКС России. Обошлось без жертв. Пострадали две женщина, одна из них госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Повреждения получили четыре квартиры и несколько автомобилей. Минобороны РФ сообщило, что проводится расследование произошедшего.

По данным военного ведомства, в четверг около 22:15 мск «при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса» (цитата по «Интерфаксу»). В результате инцидента «имеются повреждения жилых строений, жертв нет», – говорится в сообщении Минобороны. По факту произошедшего проводится расследование.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что «на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров». Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии и видео с перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина, на которых видно огромную воронку, разбитый асфальт, поврежденные автомобили и поваленные столбы линии электропередачи.

Глава региона уточнил, что в результате происшествия пострадали две женщины. Одна из пострадавших с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в горбольницу №2. Другая женщина с ссадинами отказалась от госпитализации – медпомощь ей оказали на месте.

«В результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля», – сообщил Гладков. По его словам, создан информационный штаб, который собирает все данные о повреждениях в городе.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в свою очередь сообщил, что движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируется восстановить к утру. На время проведения восстановительных работ будет изменена схема движения транспорта по проспекту Ватутина – на участке от Губкина до Королева, уточнил градоначальник в своем телеграм-канале. «Завершить восстановительные работы планируем максимально быстро», – подчеркнул он.

Белгород, Наталья Петрова

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