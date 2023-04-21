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Пятница, 21 апреля 2023, 12:08 мск

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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал трактор в Курской области

Украинский беспилотник атаковал трактор в приграничном селе Гуево Курской области. Об этом сообщил губернатор регион Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал.

«Вчера вечером у села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях», – написал глава области в своем Telegram.

Он отметил, что дрон-камикадзе повредил строительную технику, водитель не пострадал.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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