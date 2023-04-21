В Торонто похитили контейнер с золотом на 20 млн долларов

Неизвестные похитили их аэропорта Торонто контейнер с ценностями общей стоимостью около 20 млн долларов, передает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Контейнер с золотом и другими ценностями прибыл в Торонто вечером 17 апреля. Его отправили в хранилище, но в пятницу ценного груза не оказалось на месте.

Полиция подозревает, что воры добрались до контейнера через часть склада, которую арендует третья сторона. Охрана аэропорта заявила, что ее ответственность не распространяется на арендованные площади.

В Забайкалье трое грабителей унесли более 60 кг золота из автомобиля перевозчика драгметалл с рудника «Таборный».

Торонто, Наталья Рязанова

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