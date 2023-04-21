СМИ узнали, как диверсанты ушли с места подрыва «Северных потоков»

Установившие взрывчатку водолазы могли уплыть от трубопровода «Северный поток» на быстроходном подводном аппарате. Надводное судно, долго стоящее на месте, выглядело бы подозрительно, пишет Bloomberg со ссылкой на опытного военного дайвера из Дании.

Установка взрывчатки на трубопровод заняла бы много времени. Ожидающее водолазов надводное судно могло вызвать подозрения. Поэтому диверсанты могли выбрать подводный способ передвижения. Быстроходные подводные аппараты есть у современных военно-морских сил, сказал эксперт.

Датские ВМС признали эту версию рациональной, узнали в Bloomberg. Военные согласились, что диверсантам было бы сложно остаться незамеченными, после долгих работ на глубине.

Руководство ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ в расследовании диверсии на нитках газопровода «Северный поток». В ответ на дополнительные запросы МИД Дании заявил, что Россия не получит разрешение участвовать в расследовании теракта на газопроводах.

Копенгаген, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»