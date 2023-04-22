ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

Село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области вновь подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи», – уточнил Гладков своем телеграм-канале.

По его словам, аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий.

Обновлено: По уточненной информации губернатора, разрушения выявлены в 9 частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории. Восстановление электроснабжения будет в течение 4-5 часов.

Белгород, Светлана Антонова

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