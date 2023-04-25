Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи под Белгородом

Шебекинский городской округ снова оказался под обстрелом с украинской стороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что повреждены два дома и линия электропередачи.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», – написал глава региона в телеграм-канале.

Аварийные службы уже занимаются восстановлением электроснабжения.

По данным телеграм-канала Shot, накануне Белгородская область 10 раз становилась целью для атак ВСУ. Целились в электроподстанцию и средства наблюдения.

Ленинский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»