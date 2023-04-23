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Воскресенье, 23 апреля 2023, 14:29 мск

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ВСУ нанесли новый удар по селам Белгородской области

Сегодня населенные пункты Белгородской области вновь подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения.

Гладков уточнил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

«Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход», – добавил он.

Накануне подверглось обстрелу в Белгородской области село Новая Таволжанка. По информации губернатора, разрушения выявлены в 9 частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады.

Белгород, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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