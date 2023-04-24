ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Шебекинский городской округ вновь стал целью для обстрела с украинской стороны. Никто не пострадал, повреждено только имущество, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин. Пострадавших нет, есть повреждения двух частных домовладений, одной хозпостройки и одного легкового автомобиля», – написал губернатор в телеграм-канале.

Данные являются предварительными, оперативные службы продолжают подомовой обход для уточнения информации.

По данным телеграм-канала Shot, накануне ВСУ восемь раз атаковали Белгородскую область с помощью дронов. В результате один человек пострадал и поврежден трансформатор в селе Орловка, бомба сдетонировала около вышки связи в селе Муром.

Белгород, Наталья Рязанова

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