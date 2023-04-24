В Чили легкий самолет рухнул в океан

Небольшой самолет с пятью людьми на борту упал в океан около чилийского острова Моча. Выжила только одна пассажирка, передает ТАСС.

Происшествие случилось днем 23 апреля по местному времени. Самолет вылетел при благоприятных условиях, но внезапно рухнул в воду. Выжившая женщина сумела доплыть до берега, где ею занялись медики. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Пилот и трое других пассажиров погибли. Специалисты выясняют причины ЧП.

В США разбился легкомоторный самолет Beechcraft A36. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»