В США два человека погибли при крушении легкого самолета

Легкомоторный самолет Beechcraft A36 разбился на пути из Нью-Йорка в Огайо. Оба, пилот и пассажир, погибли, передает ABC.

Авария случилась вечером 19 января, через полчаса после взлета. Пилот успел пожаловаться диспетчеру на проблемы с двигателем и низкое давление масла – и связь с бортом пропала.

Обломки самолета и тела погибших нашли на небольшом острове на озере Рай. По данным издания, целью поездки было присутствие на похоронах.

В Альпах упал небольшой пассажирский самолет. В результате крушения один человек погиб, трое пострадали.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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