В Альпах потерпел крушение пассажирский самолет

В Альпах упал небольшой пассажирский самолет. В результате крушения один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает BFM.
Авиакатастрофа произошла на аэродроме Сен-Понс в Верхнем Провансе. Самолет рухнул в конце взлетной полосы при неудачной посадке. После приземления воздушное судно загорелось.
Один человек скончался на месте от полученных травм, еще троих удалось вытащить спасателям. Пострадавшие госпитализированы, у них диагностированы обширные ожоги.
На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.
Динь-ле-Бен, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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