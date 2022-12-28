В Альпах потерпел крушение пассажирский самолет

В Альпах упал небольшой пассажирский самолет. В результате крушения один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает BFM.

Авиакатастрофа произошла на аэродроме Сен-Понс в Верхнем Провансе. Самолет рухнул в конце взлетной полосы при неудачной посадке. После приземления воздушное судно загорелось.

Один человек скончался на месте от полученных травм, еще троих удалось вытащить спасателям. Пострадавшие госпитализированы, у них диагностированы обширные ожоги.

На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

Динь-ле-Бен, Зоя Осколкова

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