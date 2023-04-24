Индийца убило коровой

В Индии расследуют необычное происшествие. Во вторник, 18 апреля, недалеко от города Алвар в индийском штате Раджастхан индийский пенсионер, мочившийся на рельсах, был убит коровой. Ее тушу подбросило в воздух в ходе столкновения с проезжавшим экспрессом. У пенсионера не было шансов выжить при столкновении с тушей крупного рогатого скота, и он погиб на месте.

Восьмидесятидвухлетний Шивдаял Шарма всю жизнь проработал на железной дороге, но он и не подозревал, что именно железная дорога, в конечном итоге, станет местом его гибели да еще таким необычным способом, пишет индийская пресса.

Местная полиция, сообщившая о случившемся, ссылается на свидетеля, который находился в том же месте, что и Шарма, но его, к счастью, корова не задела. Как сообщают СМИ Индии, Шарма пошел в туалет около восьми часов вечера во вторник. В этот момент он находился примерно в тридцати метрах от железной дороги.

В это время к тому же месту приближался экспресс Vande Bharat со скоростью около ста шестидесяти километров. К сожалению, кусты возле путей привлекли туда же корову, в которую на большой скорости врезался поезд.

После столкновения корову отбросило именно туда, где в этот момент находился Шарма. «К сожалению, ни старик, ни животное не выжили», – рассказал начальник полиции Захир Аббас, отдел которого расследовал инцидент.

Коровы, напомним, священные животные в Индии, они пасутся где придется и являются серьезной проблемой для индийских железных дорог. Участились столкновения с животными, поэтому МПС старается убрать мусор и растительность вокруг путей. В некоторых случаях общежития даже ограждены заборами.

Нью-Дели, Елена Васильева

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