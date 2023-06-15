В Курской области бык убил женщину и тяжело ранил мужчину

В Курской области бык напал на людей. В результате погибла женщина, пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в селе Солдатском. Трехгодовалый бык отвязался и бродил по участкам. Попытки загнать его в стойло успехом не увенчались, это только разозлило животное.

Был вышел на луг, где в тот момент находилась семейная пара, и напал на супругов. Женщина погибла на месте, ее муж с травмами попал в больницу.

Разъяренное животное удалось усмирить только через несколько часов. У быка взяли анализ на бешенство. По факту гибели женщины проводится проверка.

Курск, Зоя Осколкова

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