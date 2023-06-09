Под Ростовом бык перебодал автомобили на парковке

В Батайске Ростовской области бык повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажного дома. Теперь местные жители пытаются установить хозяина животного.
Видео с места происшествия появилась в соцсети «ВКонтакте». На кадрах бык агрессивно мычит, а затем бодает легковой автомобиль. По словам очевидцев, повреждения получили несколько машин.
Затем жителям удалось привязать быка, чтобы он не смог продолжить погром. Хозяина животного разыскивают.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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