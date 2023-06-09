российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 июня 2023, 14:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Под Ростовом бык перебодал автомобили на парковке

В Батайске Ростовской области бык повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажного дома. Теперь местные жители пытаются установить хозяина животного.

Видео с места происшествия появилась в соцсети «ВКонтакте». На кадрах бык агрессивно мычит, а затем бодает легковой автомобиль. По словам очевидцев, повреждения получили несколько машин.

Затем жителям удалось привязать быка, чтобы он не смог продолжить погром. Хозяина животного разыскивают.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,