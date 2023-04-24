Зарезанного младенца нашли в туалете электрички в Москве

Тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли ранним утром в понедельник, 24 апреля, в туалете вагона электропоезда в районе шоссе Фрезер. Во рту младенца был обнаружен сверток бумаги. Об этом сообщают столичная прокуратура и управление СК РФ по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Личность матери ребенка устанавливается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СКР, изучаются записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в ведомстве.

Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Москва, Наталья Петрова

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