Алексей Кортнев стал фигурантом уголовного дела

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев стад фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти. Следователи разбираются в инциденте, случившемся в феврале в новосибирском баре.

На вопрос о возбуждении уголовного дела артист ответил утвердительно.

«Да, это действительно так. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Считаю, это абсолютно незаслуженно», – сказал музыкант в беседе с ТАСС.

В феврале Кортнева задержали в Новосибирске якобы за неприличный жест в адрес сотрудника полиции. Позже сам артист заявил, что инцидент исчерпан. Источники агентства в силовых структурах подтвердили, что в отношении Кортнева возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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