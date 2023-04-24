Росгвардия нашла 400 снарядов ВСУ в Запорожье и Херсонщине

Сотрудники Росгвардии вскрыли в Херсонской и Запорожской областях еще несколько схронов с боеприпасами, принадлежавшими ВСУ. За сутки изъято более 400 снарядов и миномётных мин, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Росгвардии напомнили, что они каждый день находят тайники с оружием на освобожденных территориях.
«За сутки спецназовцы нашли и изъяли более 400 снарядов и миномётных мин, свыше 800 патронов, почти 200 взрывателей», – говорится в сообщении.
Там же нашли выстрелы для противотанковых комплексов, противотанковые гранатомёты иностранного производства, неразорвавшуюся американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.
Ранее бойцы Росгвардии нашли более 35 кг взрывчатки в замаскированном схроне в Запорожской области.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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