Росгвардия нашла 400 снарядов ВСУ в Запорожье и Херсонщине

Сотрудники Росгвардии вскрыли в Херсонской и Запорожской областях еще несколько схронов с боеприпасами, принадлежавшими ВСУ. За сутки изъято более 400 снарядов и миномётных мин, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии напомнили, что они каждый день находят тайники с оружием на освобожденных территориях.

«За сутки спецназовцы нашли и изъяли более 400 снарядов и миномётных мин, свыше 800 патронов, почти 200 взрывателей», – говорится в сообщении.

Там же нашли выстрелы для противотанковых комплексов, противотанковые гранатомёты иностранного производства, неразорвавшуюся американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.

Ранее бойцы Росгвардии нашли более 35 кг взрывчатки в замаскированном схроне в Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»