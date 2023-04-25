Вертолет санавиации разбился под Волгоградом

Вертолет санавиации разбился в Городищенском районе Волгоградской области. На борту находился только пилот, он погиб.

ЧП произошло вечером 24 апреля. По данным Рен-ТВ, вертолет «Ансат» возвращался после доставки пациента в кардиологический центра на площадку «Аэросоюз Волгоград». Пилот доложил диспетчеру, что идет на посадку, и связь оборвалась. Вертолет на площадке так и не появился.

Около часа ночи поисковая команда нашла несколько обломков и горящую землю по пути следования вертолета. Поздно ночью нашли и сам разбитый борт в пяти километрах от площадки, куда он должен был приземлиться. Пилот находился внутри и был мертв.

ГУ МЧС по Волгоградской области отправило на место крушения опергруппу. Специалисты выясняют причину крушения. Предварительно, ею могла стать техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Во Вьетнаме четыре человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения вертолета с туристами в бухте Халонг.

Волгоград, Наталья Рязанова

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