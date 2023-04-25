В Пакистане 12 человек погибли при взрывах в полицейском участке

По меньшей мере 12 человек погибли, более 50 пострадали в результате двух взрывов в полицейском участке пакистанского города Кабал, передает Aljazeera.

Вечером 24 апреля в подвале участка начался пожар, а потом прогремели два мощных взрыва. Здание частично обрушилось. 12 человек погибли на месте, еще 50 с разными травмами отвезли в ближайшие больницы.

Местный отдел полиции располагался в комплексе зданий. Под управлением по борьбе с терроризмом находился старый склад боеприпасов. Представитель полиции Шарифулла Хан назвал маловероятным нападение на участок, он допустил, что сдетонировал боеприпас.

В марте девять сотрудников полиции погибли и еще 15 пострадали в результате теракта на северо-западе Пакистана. Террорист-смертник привел в действие бомбу рядом с автомобилем, в котором находились полицейские.

Кабал, Наталья Рязанова

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