В Пакистане 12 человек погибли при взрывах в полицейском участке

По меньшей мере 12 человек погибли, более 50 пострадали в результате двух взрывов в полицейском участке пакистанского города Кабал, передает Aljazeera.
Вечером 24 апреля в подвале участка начался пожар, а потом прогремели два мощных взрыва. Здание частично обрушилось. 12 человек погибли на месте, еще 50 с разными травмами отвезли в ближайшие больницы.
Местный отдел полиции располагался в комплексе зданий. Под управлением по борьбе с терроризмом находился старый склад боеприпасов. Представитель полиции Шарифулла Хан назвал маловероятным нападение на участок, он допустил, что сдетонировал боеприпас.
В марте девять сотрудников полиции погибли и еще 15 пострадали в результате теракта на северо-западе Пакистана. Террорист-смертник привел в действие бомбу рядом с автомобилем, в котором находились полицейские.
Кабал, Наталья Рязанова
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