В Пакистане в результате теракта погибли девять полицейских

В Пакистане девять сотрудников полиции погибли и еще 15 пострадали в результате теракта. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, взрыв произошел в районе Болан провинции Белуджистан на северо-западе страны. Террорист-смертник привел в действие бомбу рядом с автомобилем, в котором находились полицейские.
По последним данным, смертельные ранения получили девять человек, еще 15 были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На место прибыли сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. Подробности произошедшего уточняются.
Исламабад, Зоя Осколкова
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