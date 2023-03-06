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Понедельник, 6 марта 2023, 12:12 мск

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В Пакистане в результате теракта погибли девять полицейских

В Пакистане девять сотрудников полиции погибли и еще 15 пострадали в результате теракта. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, взрыв произошел в районе Болан провинции Белуджистан на северо-западе страны. Террорист-смертник привел в действие бомбу рядом с автомобилем, в котором находились полицейские.

По последним данным, смертельные ранения получили девять человек, еще 15 были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На место прибыли сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. Подробности произошедшего уточняются.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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